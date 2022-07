Passageiro intercetado no aeroporto do Porto com 62 mil cigarros

Um passageiro proveniente de Angola foi intercetado no aeroporto Francisco Sá Carneiro na posse de 62.600 cigarros dissimulados em quatro bagagens, revelou esta terça-feira em comunicado a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

A deteção do tráfego ilícito de cigarros foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela AT, no sentido de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão, no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos, à proteção da sociedade e da saúde pública, refere a nota de imprensa.

"A ação em causa permitiu evitar a perda de milhares de euros, a título de direitos aduaneiros, IVA e imposto sobre o tabaco", assinala a AT.

Nos termos da legislação em vigor, os cigarros, da marca Pall Mall, foram apreendidos e serão sujeitos a inutilização, sob controlo aduaneiro, refere ainda o comunicado.