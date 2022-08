Passagem de comboio de mercadorias provoca vários focos de incêndio em Castelo Branco

A passagem de um comboio de mercadorias provocou esta quarta-feira um incêndio em Castelo Branco.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, as chamas foram causadas por faíscas que foram libertadas pela passagem do comboio. O fogo já foi dominado e está neste momento em fase de rescaldo.Os focos de incêndio prolongavam-se ao longo da linha férrea, entre Lardosa e Castelo Branco.As chamas estiveram próximas de zonas residenciais.No local estiveram 150 bombeiros, apoiados por 30 veículos e sete meios aéreos.