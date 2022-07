O cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores, relativa a um sacerdote do Patriarcado, encontrou-se com a alegada vítima, mas não informou a polícia, revelou o Observador.



Além disso, o sacerdote continuou a gerir uma associação onde acolhe famílias, jovens e crianças, com o conhecimento de D. Manuel Clemente.

Ver comentários