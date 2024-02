Paulo Cafôfo, atual líder do PS Madeira, aprovou, quando era presidente da Câmara do Funchal, em 2018, o início do projeto imobiliário ‘Dubai Madeira’, um dos focos da investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária no caso Madeira. A 30 de maio de 2018, a autarquia aprovou a proposta da empresa Varino para celebrar um contrato para planeamento e elaboração do plano de pormenor da zona do projeto.









Ver comentários