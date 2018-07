Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedófilo condenado a cinco anos de prisão por violar sobrinha em Coimbra

Homem abusava de criança com atraso no desenvolvimento psicomotor.

Por P.G. | 08:57

Um homem de 46 anos, residente no Concelho de Góis, foi condenado pelo Tribunal de Coimbra a cinco anos e dois meses de prisão efetiva por violar a sobrinha de 13 anos.



A vítima, que apresenta atraso do desenvolvimento psicomotor, com dificuldades de aprendizagem, ficava em casa da avó, onde vivia o arguido, sempre que os pais iam trabalhar.



Muitas vezes a menina ficava entregue aos cuidados do arguido, que também tem problemas cognitivos, mas, segundo a perícia a que foi sujeito, "sabe distinguir o bem do mal".