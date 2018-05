Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal manda pais de pedófilo cortarem Internet

Jardineiro vive com os progenitores e tribunal proibiu acesso ao serviço.

Por João Carlos Rodrigues e Sérgio A. Vitorino | 09:29

Os pais de um homem detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por pornografia de menores vão ser obrigados a cortar o acesso à internet em casa. Isto porque o filho, de 27 anos, foi libertado com apresentações semanais na esquadra da área de residência, sujeição a um exame no Instituto de Medicina Legal e proibição de aceder à internet, meio pelo qual acedia e partilhava vídeos e fotos de pornografia infantil.



O homem, que trabalha numa empresa que faz serviços de jardinagem para a Câmara Municipal do Seixal, foi detido na quinta-feira. Não tem cadastro, mas na casa onde vive com os progenitores foram apreendidos vários computadores, tablets e telemóveis com inúmeros ficheiros.



As autoridades acreditam que o homem não seria o produtor dessas fotos e vídeos, que recebia e depois passava a outros conhecidos, em alguns casos através de grupos brasileiros no WhatsApp.



O suspeito foi presente ao tribunal de Almada, que aplicou as referidas medidas de coação. Como o homem ainda vive com os pais, terão de ser estes a garantir o corte do serviço de internet em casa.