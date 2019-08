Pedro Dias já fez sexo na cadeia de Coimbra onde está desde abril

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pedro Dias, o triplo homicida de Aguiar da Beira condenado a 25 anos de prisão pelas mortes do casal Luís e Liliane Pinto e do militar da GNR Carlos Caetano, em novembro de 2016, teve recentemente a primeira visita íntima - para sexo com a mulher - em cela especial da cadeia de Coimbra.O recluso (um dos 12 934 nas prisões portuguesas, com um custo unitário de 60 euros diários para o Estado), foi transferido para esta cadeia em abril, vindo da ... < br />