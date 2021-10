Uma peixaria na Baixa de Coimbra foi assaltada seis vezes desde fevereiro. Caixas com bacalhau são o principal alvo dos ladrões.O último furto ocorreu na madrugada de segunda-feira. Os assaltantes partiram a porta em vidro e do interior levaram duas caixas de bacalhau e uma de caras de bacalhau.A loja está equipada com alarme, que foi acionado, mas os assaltantes conseguiram fugir antes da PSP de Coimbra chegar ao local.Os prejuízos ascendem a 500 euros.