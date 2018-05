Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena máxima para assassina de padrinho

Sónia Domingues foi condenada a 25 anos de prisão e Eric Costa a 24 por ajudar no crime.

Por Nelson Rodrigues | 02:08

O assalto à casa de Jaime Ribeiro, de 90 anos, foi planeado durante um mês. Sónia Domingues, de 34, combinou o roubo com Eric Costa, de 27, através do filho, com apenas 15 anos.



Em abril de 2017, foram a casa da vítima, em Vila Nova de Gaia, e, durante o ataque, decidiram matar o idoso - agredido, drogado com soníferos, amarrado à cama e asfixiado com uma almofada, um cinto e uma camisola. A arguida, afilhada de Jaime, foi esta quarta-feira condenada à pena máxima de 25 anos. O cúmplice levou 24.



"Usaram violência além da necessária para um roubo. Foi um crime cometido contra uma pessoa indefesa e debilitada. Agiram com enorme frieza de ânimo e com uma força de vontade criminosa intensa. Não hesitaram em matar e mostraram indiferença e insensibilidade pela vítima", disse o juiz Pedro Brito na leitura do acórdão.



"As agressões foram repetidas. No momento da asfixia, houve paragens para ver se a vítima ainda respirava. É elevadíssima a necessidade de prevenção geral, ainda para mais no caso de idosos que vivem sozinhos. Mas os senhores sempre minimizaram esta vossa conduta", frisou o magistrado do Tribunal de Vila Nova de Gaia.



Após assassinarem a vítima, os dois arguidos fugiram com os cartões de multibanco do homem e fizeram 21 levantamentos, num total de 4400 euros.



Os dois arguidos, que estão presos desde a altura do crime, foram condenados pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo agravado e burla informática.