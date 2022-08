O adepto que agrediu três jornalistas após o jogo desta quarta-feira entre V. Guimarães e Hadjuk Split ficou com pena suspensa de 1 ano e três meses.O homem está proibido de frequentar recintos desportivos durante um ano. Terá ainda de pagar uma indemnização aos três lesados. agressão aconteceu quando os adeptos croatas saíam do Estádio D. Afonso Henriques , no final de um jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da UEFA Liga Conferência.