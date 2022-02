Pena suspensa para suspeito de roubo com arma de fogo em Aveiro

O Tribunal de Aveiro condenou esta terça-feira a três anos e meio de prisão com pena suspensa um homem de 27 anos suspeito de ter roubado sob ameaça de arma de fogo um indivíduo que lhe tinha comprado uma viatura.

O arguido, que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro em fevereiro de 2021, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção, estava acusado de um crime de roubo, mas o Tribunal alterou para furto, uma vez que não se provou o uso da arma.

Além da pena de prisão, o arguido vai ter de pagar 750 euros aos Bombeiros de Ílhavo.

No decurso do julgamento, o acusado devolveu à vítima os 1.600 euros que esta lhe havia entregado pela venda da sua viatura.

Após a leitura do acórdão, o coletivo de juízes revogou a medida de coação do arguido, que se encontrava em prisão domiciliária.

Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido colocou um anúncio na internet para vender um carro usado, tendo marcado um encontro com a vítima num parque de estacionamento de um supermercado para concretizar o negócio.

Após receber a quantia acordada o arguido pediu para lhe darem uma boleia para a sua casa, levando consigo um amigo do comprador, mas a meio do percurso ordenou ao ocupante que saísse do carro, sob ameaça de arma de fogo, tendo fugido com a viatura e com o dinheiro.