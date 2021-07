Peritos arrasam lei de extinção do SEF

A proposta de lei que o Governo apresentou para extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi arrasada pelo Observatório de Segurança Interna (OSI). Os peritos desta associação privada, que emitem pareceres frequentes sobre assuntos de segurança interna, consideram que o documento contém diversos erros, nomeadamente nos critérios definidos para as transferências de competências territoriais do SEF para a alçada da PSP e da GNR.O parecer surge numa altura em que a contestação dentro do SEF aumenta - está marcada para hoje uma paralisação total, a nível nacional. O sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização, que representa os inspetores, manifesta-se ainda a meio da manhã junto ao Parlamento, precisamente quando os deputados discutem a proposta de Lei 104/XIV/2.ª, que pretende extinguir o SEF e fazer nascer em seu lugar o Serviço de Estrangeiros e Asilo.