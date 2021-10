Pescador desaparece no mar nos Açores

Um pescador, de 66 anos, desapareceu na noite de sábado na zona de S. Miguel Arcanjo, na ilha do Pico, Açores. O alerta foi dado por familiares ao piquete da Polícia Marítima de São Roque do Pico, pelas 06h30 deste domingo. De acordo com o relato, o homem tinha saído de casa pelas 20h00, mas não voltou como era esperado.





Foram de imediato iniciadas buscas que envolveram elementos da Polícia Marítima, o navio ‘António Enes’ da Marinha Portuguesa, uma aeronave da Força Aérea, os Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico e uma equipa de operação de drones. Até à hora de fecho desta edição, o pescador não tinha sido localizado.