Pescador morre ao cair à água em Sagres

Um pescador, de 47 anos, morreu na tarde deste domingo enquanto praticava pesca lúdica apeada em Sagres.A vítima mortal estava junto ao pesqueiro dos currais, entre a Praia do Beliche e a Praia do Tonel, quando caiu à água.O alerta foi dado às 15h35 por um popular via 112.O pescador foi resgatado já sem vida por uma embarcação do ISN e levado para o Porto da Baleeira, em Sagres, onde o óbito foi declarado.No socorro esteve a Polícia Marítima, ISN e Bombeiros de Vila do Bispo. A Autoridade Marítima tomou conta da ocorrência.