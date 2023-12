Pescador morre após queda de falésia na Carrapateira em Aljezur

Um praticante de pesca apeada de 64 anos morreu esta quinta-feira em consequência de uma queda de uma falésia, na Carrapateira, no concelho de Aljezur (Faro), revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN adianta que o pescador terá "alegadamente sofrido uma queda de uma falésia, com oito metros de altura, enquanto praticava a atividade", frisando que o gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a apoiar os seus familiares.

O alerta para a ocorrência foi recebido às 14h09 no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa e foi feito o envio imediato para a área do incidente de uma equipa da Polícia Marítima de Lagos, a embarcação da Estação Salva-Vidas de Sagres e os Bombeiros Voluntários de Aljezur e do município vizinho de Vila do Bispo.

"À chegada ao local constatou-se que a vítima, um homem de 64 anos, teria caído à água enquanto praticava a atividade de pesca apeada, tendo sido avistado por um surfista que se encontrava naquela zona e que impediu que o corpo da vítima se afastasse da costa", esclareceu a AMN.

A Autoridade Marítima indicou também que o corpo foi "retirado da água" pela equipa da Estação Salva-Vidas de Sagres e depois transportado na embarcação para o porto da Baleeira, onde o óbito foi declarado pelo Delegado de Saúde.

No porto estavam os bombeiros de Vila do Bispo, que transportaram o corpo da vítima para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão, assinalou ainda a AMN.