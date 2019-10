Pescador que caiu ao mar em São Pedro de Moel continua desaparecido

As buscas para encontrar um pescador que caiu no domingo ao mar em São Pedro de Moel, no concelho da Marinha Grande, foram suspensas pelas 18:15, sem sinal do desaparecido, informou a capitania do Porto da Nazaré.As buscas para resgatar o homem, de 23 anos e que se encontrava a pescar, junto ao farol Penedo da Saudade, no distrito de Leiria, foram concluídas por esta segunda-feira "sem qualquer indício ou evidência de corpo", adiantou à Lusa o comandante do Porto da Nazaré, Paulo Gomes Agostinho.As ações de resgate serão retomadas na terça-feira, entre as 07:00 e as 07:30, acrescentou.Segundo o comandante, durante todo o dia de hoje "foram batidas todas as áreas por terra e mar" na zona da queda."Pessoal devidamente equipado procurou em buracos, até porque se trata de uma zona muito rochosa", precisou.Nas buscas estiveram envolvidos vários meios, entre os quais um helicóptero da Força Aérea, uma corveta da Marinha, motas de água, um barco semirrígido, três viaturas da Polícia Marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, psicólogos e bombeiros apeados."A área foi varrida várias vezes. Foi feito tudo o que é humanamente possível. Tudo indicia que o jovem poderá ter morrido por afogamento e o corpo pode estar no fundo ou preso em alguma rede. Há um conjunto de variáveis que temos de levar em conta", lamentou Paulo Gomes Agostinho.Na terça-feira, as buscar vão ser alargadas para norte e sul do farol: "Vamos alargar a área e bater toda a costa, agora de forma mais distante do local do desaparecimento, com a colaboração dos bombeiros."Às autoridades, foi dada a informação de que o homem não sabe nadar.O pescador encontrava-se junto ao farol "acompanhado de familiares, que deram o alerta", registado pela Capitania do Porto da Nazaré às 14:58.