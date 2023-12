Pescador resgatado na Serreta na ilha Terceira

Um pescador lúdico, de 54 anos, foi esta madrugada resgatado após ter caído ao mar durante a atividade de pesca apeada na zona da Serreta, na ilha Terceira, nos Açores, foi esta sexta-feira anunciado.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado ao Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) ao final da noite de sexta-feira, tendo sido acionados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo.

O pescador estava "numa zona de difícil acesso, numa arriba com cerca de 150 metros de altura, apresentando sinais de hipotermia", refere a fonte, acrescentando que "a vítima foi estabilizada no local".

Ainda de acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o resgate foi efetuado pela equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo e o pescador foi posteriormente transportado para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo tomou conta da ocorrência, lê-se ainda no comunicado de imprensa.