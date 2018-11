Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescadores voltam ao mar após “susto”

Anomalia fez com que começasse a entrar água a bordo de embarcação, a quatro milhas da costa, ao largo de Santa Cruz, Torres Vedras.

Por F.G. | 13:39

"Foi um grande susto mas está tudo bem e agora é voltar outra vez ao mar. É a luta da faina", desabafou sábado à noite Vasco Lourenço, mestre do ‘Avô Rita’, à chegada ao porto de Peniche, depois de a embarcação ter estado em dificuldade com a entrada de água a bordo, o que levou a um pedido de socorro quando se encontrava a quatro milhas da costa, ao largo de Santa Cruz, Torres Vedras.



O barco, de 15 metros, transportava seis pescadores, entre os 40 e os 55 anos. Regressava a terra depois de um dia de faina, quando uma anomalia fez com que começasse a entrar água a bordo. A situação foi controlada, tendo meios da Marinha apoiado a operação de auxílio, concretizada a 12 milhas de Peniche por uma embarcação de pesca que rebocou o barco.