Petardo arranca três dedos do pé a jovem de 18 anos

Um homem de 18 anos ficou sem três dedos do pé direito devido ao rebentamento de um petardo quando se preparava para festejar a passagem de ano, no bairro da Cova da Moura, Amadora.Segundo apurou o, a vítima disse à PSP não saber quem foi o responsável por ter acendido e atirado o petardo, indicando apenas que estava acompanhado de amigos e outros populares. O incidente ocorreu pelas 17h40 na rua Principal e o homem foi levado pelos pais à Urgência do Hospital Amadora-Sintra.Só na unidade hospitalar - onde o homem foi sujeito a uma intervenção cirúrgica - é que a PSP tomou conhecimento do que tinha acontecido.O homem tem uma longa ficha policial por crimes, especialmente em escolas.