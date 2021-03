PGR abre inquérito ao caso dos esquemas de critomoedas de influenciadores

Departamento de Investigação e Ação Penal (

os "esquemas ou pseudo-negócios" praticados pelos influenciadores digitais.





Entre os visados está o youtuber Windoh, que vende cursos de investimento em ações e criptomoedas a 400 euros e que o hacker RedLive13 alega tratarem-se de "burla". Windoh já reagiu e diz que as acusações são "blasfémias".

Deu entrada no Ministério Público uma queixa relativa a esquemas de burla com criptomoedas praticados por influencadores, nomeadamente youtubers.A Procuradoria-Geral da República confirmou aoa receção de uma participação que originou um inquérito dirigido peloDIAP) de Lisboa.A PGR não confirmou, no entanto, os envolvidos.Em causa está uma petição, que conta já com milhares de assinaturas, que pedia à Polícia Judiciária (PJ) que investigasse