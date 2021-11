PGR confirma investigação sobre caça ilegal no campo de tiro de Alcochete

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta quinta-feira a existência de um inquérito em curso sobre um caso de alegada caça ilegal no campo de tiro de Alcochete, no distrito de Setúbal, sob a tutela do Estado-Maior da Força Aérea.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, a PGR adiantou apenas que o inquérito está a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e que a investigação se encontra "sujeita a segredo de justiça", sem revelar por agora mais informações.

Também a Polícia Judiciária Militar (PJM), através do porta-voz Marco Ermidas, indicou à Lusa que os suspeitos envolvidos são "militares e não militares".