Pirata informático quer ser extraditado para ser julgado em Portugal

Diogo Santos Coelho, o jovem português natural de Viseu que está preso em Inglaterra e arrisca mais de 50 anos de prisão nos Estados Unidos da América, pode ser extraditado para o nosso país.Diogo é acusado nos EUA dos crimes de conspiração, fraude no acesso a dispositivos e roubo de identidade agravado, por ter criado e administrado o RaidForums, onde foram arrecadados milhões de euros com a venda de dados de empresas americanas, mas também terá cometido crimes idênticos no nosso país.