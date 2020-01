PJ acredita que Rui Pinto denunciou 'Luanda Leaks'

A Polícia Judiciária acredita que Rui Pinto foi o denunciante por detrás dos Luanda Leaks.Segundo avança o jornal Público, muitos dos 715 mil ficheiros que foram divulgados integram o processo em que o hacker será julgado como outros que estão a ser investigados.

Toda a acusação a Rui Pinto

Sporting, Doyen, Federação Portuguesa de Futebol, Sociedade de Advogados PLMJ, Procuradoria Geral da República e Departamento Central de Investigação e Acção Penal. De acordo com a acusação do Ministério Público, entre 2015 e 2019 o pirata informático Rui Pinto devassou os sistemas informáticos e de email destas instituições através de inúmeros programas encontrados nos seus computadores e discos rígidos apreendidos na Hungria.

Rui Pinto foi acusado. Como é que PJ o apanhou?

O Ministério Público deduziu acusação a Rui Pinto, o hacker suspeito de ter tido acesso aos emails do Benfica. A acusação diz respeito ao caso Doyen e o jovem informático é acusado de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada.

O que Rui Pinto contou no interrogatório

Na única vez que aceitou falar às autoridades, o criador do Football Leaks garantiu nunca ter cometido qualquer pirataria nem ter tentado ganhar dinheiro com informação confidencial.