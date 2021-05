PJ da Guarda deteve quatro homens suspeitos de tráfico de drogas

Quatro homens com idades entre 45 e 54 anos, três com antecedentes criminais relacionados com tráfico de drogas, foram detidos pela PJ da Guarda como alegados membros de uma rede envolvida em crimes idênticos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Direção Nacional da Polícia Judiciária informa que foi realizada uma investigação, desde finais de 2019, "que permitiu a recolha de fortes indícios do desenvolvimento da atividade ilícita de tráfico de estupefacientes" pelos detidos, um mecânico e os restantes sem ocupação profissional.

Tratava-se de "um grupo, devidamente articulado, que atuava na zona da Cova da Beira" e cujos membros foram detidos esta semana, tendo a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, procedido à apreensão de produto estupefaciente (250 doses de heroína), balanças de precisão e equipamentos de comunicações móveis, no âmbito de sete buscas efetuadas.

Submetidos a um primeiro interrogatório judicial, dois detidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e um à obrigação de apresentações semanais à autoridade policial e proibição de contactar os restantes arguidos.