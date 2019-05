PJ descarta "mão humana" no incêndio de Monchique e diz que causa já foi determinada

A Polícia Judiciária concluiu em comunicado que o incêndio de Monchique, que devastou o Algarve, em 2018, não teve "ação humana" na sua origem, indicando que a causa do incêndio já foi determinada."As investigações prosseguem, no âmbito de processo em curso tutelado pelo Ministério Público competente estimando-se que a sua conclusão possa ocorrer a breve prazo", disse em comunicado.Recorde-se que o Observatório Técnico Independente (OTI) criado pelo parlamento para acompanhar os incêndios florestais aponta como possível causa do fogo de Monchique, o maior de 2018, uma linha elétrica.No relatório sobre incêndio que deflagrou em 2018 em Monchique, no Algarve, entregue esta quinta-feira na Assembleia da República, os peritos do OIT lamentam que, passados nove meses do fogo, a causa esteja "ainda a ser investigada e apontada como desconhecida".No entanto, o documento refere que há indicações que remetem "para um local específico de início do incêndio e para uma causa associada a uma linha elétrica, que a EDP contraria".