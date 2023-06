PJ detém 20 pessoas em Lisboa por auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 20 pessoas em Lisboa por suspeitas dos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos. A operação iniciada em finais de 2022 contou com o apoio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



A investigação teve origem numa participação feita por uma Junta de Freguesia de Lisboa, que denunciou o requerimento fraudulento de atestados de residência, por parte de cidadãos estrangeiros, com falsas declarações.





A operação contou com dezenas de funcionários da PJ e do SEF.Os vinte arguidos detidos vão ser presentas às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial e consequente sujeição às medidas de coação tidas por adequadas.