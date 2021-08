PJ detém cidadão brasileiro procurado pelas autoridades por tráfico de droga

Um cidadão brasileiro que era procurado pelas autoridades judiciárias do Brasil, por associação criminosa e tráfico de droga, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na terça-feira em Loulé.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ adianta que o homem, de 32 anos, foi detido em cumprimento de um mandado de detenção internacional (Interpol) e encontra-se em prisão preventiva por determinação do tribunal da Relação de Évora.

Entretanto, fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que as autoridades brasileiras acreditam que o detido, da cidade de Fortaleza, no estado brasileiro do Ceará, pertence ao grupo Comando Vermelho, considerado pela polícia a maior organização criminosa do Rio de Janeiro.