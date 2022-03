PJ detém homem por abusos sexuais a duas sobrinhas em Sintra durante 11 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 61 anos, pela suspeita de abusos sexuais a duas sobrinhas. Os factos ocorreram em Sintra, entre os anos de 2007 a 2012 e 2015 a 2021. As meninas tinham 7 e 8 anos no início dos abusos.Os abusos sexuais eram praticados na habitação do suspeito, local frequentado pelas vítimas. O homem aproveitava a confiança que tinha com as crianças, devido aos laços familiares, para praticar os abusos.A investigação permitiu recolher indícios da prática de mais de 700 crimes de abuso sexual a crianças.O arguido ficou em prisão preventiva, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.