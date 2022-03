PJ detém homem suspeito de matar à facada arrumador de carros

Um homem foi detido, este domingo, pela Polícia Judiciária, na sequência de um esfaqueanento que levou à morte de um homem, com cerca de 31 anos, nas imediações do Centro Comercial La Vie, nas Caldas da Rainha.Ao que oapurou, um desentendimento entre arrumadores de automóveis estará por detrás das agressões. Os desacatos envolveram a vítima e dois irmnãosA vítima, que aparentava ser oriunda da Europa de Leste, não possuía documentação e tinha sofrido vários golpes de faca no tórax. Foi encontrado ainda com vida, pelas autoridades de socorro, mas acabaria por morrer já no hospital.