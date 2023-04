PJ detém suspeito de recrutar indíviduo apanhado a transportar 2700 gramas de cocaína em Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quinta-feira, no Porto, um brasileiro de 30 anos, por suspeitas de tráfico de droga. Homem terá aliciado e recrutado outro brasileiro, para transportar, por via aérea, 2700 gramas de cocaína do Brasil até Portugal.A droga transportada vinha nas malas que o suspeito trazia, escondida em equipamentos eletrónicos e "seria suficiente para produzir milhares de doses individuais", de acordo com um comunicado da PJ.A força de segurança acredita que o homem detido "pertencerá a uma rede internacional de tráfico de estupefacientes, responsável pela introdução de elevadas quantidades de cocaína na Europa, cabendo-lhe a tarefa de angariar potenciais transportadores que se dispõem a viajar com o produto estupefaciente, a troco de uma compensação monetária", diz o comunicado.O detido será presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.