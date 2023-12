PJ detém portuguesa suspeita de tráfico de droga no Brasil

A PJ deteve uma mulher portuguesa suspeita de tráfico de droga no Brasil, no cumprimento de um mandado de detenção internacional.



Em 2013, no estado de Rondônia, Brasil, a polícia local deteve a suspeita quando esta se preparava para viajar para Madrid, Espanha, na posse de dois pacotes de cocaína, importada da Bolívia. À mulher, condenada a uma pena de prisão de 4 anos e 2 meses, restam cumprir 3 anos e 7 meses.



O Tribunal da Relação de Lisboa deu ao Estado brasileiro a hipótese de pedir a Portugal o reconhecimento da sentença de condenação e a respetiva execução. A mulher encontra-se sujeta à medida de coação de apresentações quinzenais, enquanto aguarda os ulteriores termos do processo de extradição.