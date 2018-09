Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeito de esfaquear dois homens em Guimarães

Incidentes ocorreram na sequência de conflitos entre vizinhos e durante um confronto físico.

Por Lusa | 13:44

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve um homem de 45 anos suspeito do esfaquear outros dois homens, no domingo em Guimarães, anunciou esta segunda-feira aquela força de segurança.



Em comunicado, a PJ refere que os incidentes ocorreram na sequência de conflitos entre vizinhos e durante um confronto físico.



O suspeito terá esfaqueado dois homens na zona do abdómen, que necessitaram de receber tratamento hospitalar.



Está indiciado da prática de dois crimes de homicídio, na forma tentada.



Vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação.