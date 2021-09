PJ detém suspeito de incendiar a casa dos pais enquanto dormiam em Braga

A polícia judiciária de Braga deteve um homem de 30 anos suspeito de ter incendiado a casa dos pais enquanto dormiam, em Anissó, Vieira do Minho. O fogo foi ateado durante a madrugada de terça-feira e os moradores, ambos idosos e com limitações físicas, foram salvos por um vizinho.

O incêndio terá sido ateado no quarto onde o suspeito dormia, no primeiro andar da habitação, onde dormia também a mãe.





O pai, que têm dificuldades de mobilidade, encontrava se a dormir no res do chão. A casa foi toda tomada pelas chamas e o suspeito colocou se em fuga. Acabou por ser detido durante tarde de ontem, escondido no monte perto de casa. É hoje presente a juiz no tribunal de Vieira do Minho