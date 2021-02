Um mês depois de ter sido detida pela Polícia Judiciária do Centro por incendiar a cama do então namorado, na cidade de Coimbra, uma mulher, de 47 anos, foi novamente presa por atear chamas no quarto de um hóspede de uma residencial da Baixa da cidade. O fogo, que deflagrou há quase duas semanas, matou um dos residentes, deixou outros dois feridos e causou nove desalojados, além de algum pânico naquela zona da cidade.