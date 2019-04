Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeito de violar a ex-companheira em Ílhavo

Vítima tem 42 anos e foi alegadamente agredida num quadro de violência doméstica.

Por Lusa | 16:26

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 41 anos, suspeito de ter violado a ex-companheira, de 42 anos, num quadro de violência doméstica, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.



Em comunicado, a PJ esclarece que os factos ocorreram na madrugada do dia 25 de abril, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, distrito de Aveiro.



"O arguido conseguiu introduzir-se em casa da vítima, agrediu-a e sujeitou-a a práticas sexuais sob constrangimento físico", refere a PJ, adiantando que estes factos foram o corolário de vários episódios de perseguição por parte do suspeito à vítima, após terminarem o relacionamento.



Ainda segundo a PJ, o relacionamento entre ambos terminou em consequência dos maus tratos físicos e psíquicos.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a apresentações bissemanais no posto policial da área de residência, estando ainda proibido de contactar a vítima.



O juiz de instrução criminal determinou ainda que o arguido irá aguardar em prisão preventiva, enquanto se apura a existência de condições para colocação dos meios de vigilância eletrónica, com vista ao controlo das medidas de coação que lhe foram aplicadas.