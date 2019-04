Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém agressor com armas em Vila Franca de Xira

Foram apreendidas três armas brancas e a réplica de uma pistola.

Por J.C.R. | 01:30

Um homem de 48 anos foi detido pela PSP de Vila Franca de Xira por violência doméstica.



Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, o suspeito foi detido no cumprimento de mandado de detenção "por existir claro perigo de continuidade de conduta criminosa perante a vítima".



Presente ao tribunal de Vila Franca de Xira, saiu em liberdade com proibição de contactos com a vítima, e aplicação de pulseira eletrónica.