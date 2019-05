PJ detém suspeito do homicídio da ex-companheira em Vila Real de Santo António

Vítima de 37 anos "foi agredida com recurso a arma branca", no Algarve.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve o homem que assassinou a ex-companheira esta quinta-feira em Vila Real de Santo António.



A mulher, de 37 anos, foi encontrada morta no prédio onde morava. Segundo informações que CM conseguiu apurar, o agressor, pescador de profissão, terá ido a casa da vítima cometer o crime.



Depois de terem conhecimento do crime, familiares e amigos da vítima foram até Monte Gordo à procura do homem, porém não o encontraram. Dirigiram-se até à terra do suspeito com facas e paus.



De acordo com o comunicado da PJ, a vítima "foi agredida com recurso a arma branca", sendo-lhe provocadas lesões graves que ditaram a morte da mulher.

O suspeito de 44 anos será presente a Tribunal "para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas."