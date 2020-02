PJ detém suspeito por tentativa de homicídio em Felgueiras

A Polícia Judiciária deteve um homem de 21 anos pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada em Felgueiras.Em comunicado, a PJ explicou que, na sequência de um desentendimento por motivo fútil num café, o detido, munido de uma arma branca, "desferiu várias facadas na vítima, que teve de receber tratamento hospitalar e correu risco de vida".O desentendimento aconteceu cerca das 23h00 desta terça-feira. O agressor terá perdido 220 euros no dia anterior numa discoteca e, ao que tudo indica, o dinheiro foi encontrado pela vítima e mais dois rapazes. Ao saber que o dinheiro foi encontrado por conhecidos e que não lhe foi devolvido, o agressor dirigiu-se ao café onde estava a vítima e com recurso a uma navalha de lâmina grande espetou-a no abdómen do jovem de 20 anos.O detido, um empregado fabril, não tem antecedentes criminais e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.