Tenta matar homem com faca de cozinha e acaba detido pela PJ

Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) e vai aguardar julgamento em prisão preventiva por suspeitas de ter tentado matar um outro, com uma faca de cozinha, na via pública, em Évora.Em comunicado enviado esta sexta-feira à agência Lusa, a PJ indicou que os factos ocorreram na via pública, na cidade de Évora, no final da noite de quarta-feira, quando a vítima estava a sair de um estabelecimento comercial.A vítima "foi abordada pelo agressor, já seu conhecido e com quem tinha algumas desavenças", adiantou a Judiciária, referindo que o detido, "munido de uma faca de cozinha", desferiu-lhe "um golpe no tórax".Segundo a PJ, o homem agredido foi atingido "com gravidade", o que levou a que "tivesse de receber tratamento hospitalar, não correndo, porém, perigo de vida".O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.A Polícia Judiciária assinalou que o detido é suspeito "da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada" e que a detenção foi feita por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora.