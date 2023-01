Três homens detidos por tentar matar em disputa por território de entregas de refeições na Covilhã

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens, com idades entre os 21 e os 50 anos, na Covilhã, por suspeitas de tentativa de homícidio.



Os homens são acusados de tentativa de homícidio com arma de fogo e o crime alegadamente aconteceu, em outubro de 2022, "num contexto de conflitualidade existente entre duas famílias, por motivo da disputa de territórios exclusivos para o exercício da atividade de entrega de refeições e takeaway", segundo comunicado da PJ.



As detenções surgiram no seguimento de seis buscas domiciliárias e seis não domiciliárias.



Os detidos serão presentes às "competentes autoridades judiciárias, tendo em vista a realização de interrogatório judicial e a aplicação das adequadas medidas de coação".



Esta operação, nomeada de "Covilhã Eats", foi realizada pela Polícia Judiciária da Guarda, com a colaboração operacional de vários elementos do Comando da GNR de Castelo Branco e da Covilhã, assim como da PSP dessa cidade.