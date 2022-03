PJ deteve dois suspeitos de sequestro e roubo em Valpaços

Dois suspeitos "fortemente indiciados" por crimes de sequestro, roubo e ofensa à integridade física foram detidos, em Valpaços, e ficam a aguardar julgamento em prisão preventiva, anunciou esta quarta-feira Polícia Judiciária (PJ).

A PJ, através da Diretoria do Norte, disse hoje que os detidos são um homem e uma mulher, com idades de 43 e 47 anos, e que possuem vários antecedentes criminais.

De acordo com a investigação, no dia 21 de agosto, os suspeitos abordaram o ofendido na via pública, quando este se encontrava sentado num banco de jardim, desferindo-lhe um pontapé na zona da cabeça que o deixou inanimado.

De seguida, acrescentou a PJ, "meteram-no no interior da bagageira de uma viatura, libertando-o depois na estrada nacional, já desapossado dos seus bens".

O caso ocorreu ao início da noite, na localidade de Carrazedo de Montenegro, concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.

Segundo a Polícia Judiciária, os suspeitos possuem antecedentes criminais por crimes de roubo e tráfico de estupefacientes.