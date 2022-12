PJ deteve homem de 61 anos por abuso sexual de crianças em Vila do Conde

Um homem de 61 anos foi detido em Vila do Conde, no distrito do Porto, por suspeita de ter abusado sexualmente de crianças e de menores dependentes desde 2016, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ esclarece que o homem "aproveitava o contacto que tinha com jovens no exercício da sua atividade profissional para ganhar a confiança com as vítimas, vindo a ter comportamentos de abuso sexual com as mesmas".

Segundo aquela polícia, as crianças abusadas, com idades entre os 9 e os 15 anos, "foram suportando aquelas investidas até que, no ano em curso, reportaram os abusos aos progenitores".

Ao detido, que não tem antecedentes criminais, foram impostas como medidas de coação a proibição de contactos com as vítimas e de a proibição de exercer a sua atividade profissional sempre que envolva menores do sexo feminino.