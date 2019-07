PJ deteve suspeito de atear fogo florestal em Ovar

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 50 anos suspeito de ter ateado um incêndio florestal no passado mês de maio no concelho de Ovar, anunciou esta quainta-feira aquele órgão de polícia criminal.Em comunicado, a PJ esclarece que o indivíduo foi detido na quarta-feira, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público de Ovar.De acordo com a investigação, o indivíduo pegou fogo a um conjunto de vegetação, mato rasteiro e árvores, utilizando para o efeito um isqueiro que transportava, agindo num quadro de "forte alcoolismo".A PJ refere que o incêndio, apesar da proximidade de várias habitações, não teve consequências de maior, devido à sua deteção quase imediata por testemunha que conseguiu combater prontamente o mesmo.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de tratamento da sua dependência alcoólica e obrigação de apresentações periódicas em posto policial.