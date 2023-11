PJ e autoridades do Brasil investigam suspeitas de corrupção no Consulado de Portugal no Rio de Janeiro

o consulado português tinha recebido várias queixas de utentes a relatar situações que podiam configurar crimes.



Entre os crimes investigados estão os corrupção passiva e ativa, participação económica em negócio, peculato, acesso ilegítimo, usurpação de funções, abuso de poder, concussão, falsificação de documentos e abuso de poder.



A Polícia Judiciária (PJ) participou numa operação internacional por corrupção, peculato e participação económica em negócio a envolver organizações criminosas. Em causa estão investigações que visam o desmantelamento de esquemas de legalização e certificação ilícita de documentos para obtenção de nacionalidade portuguesa.As buscas decorreram em território nacional, na cidade de Lisboa, e no Brasil, no Rio de Janeiro e em Saquarema. Foram realizadas mais de cem diligências de recolha de prova pessoal.já tinha avançado a informação de que"Participaram na operação, em território brasileiro, em colaboração com a Polícia Federal, 21 investigadores da UNCC e dois peritos informáticos da UPTI, da Polícia Judiciária, acompanhados por duas Magistradas do Ministério Público do DIAP Regional de Lisboa", lê-se num comunicado enviado às redações.Já em Portugal, participaram dez investigadores e peritos informáticos da PJ, acompanhados por um magistrado do Ministério Público do DIAP de Lisboa. Foram executados dois mandados de busca e de apreensão, bem como quatro mandados de pesquisa de dados informáticos, visando a apreensão de prova de natureza digital.A nível nacional, a operação contou com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, designadamente, através de funcionários deslocados e que acompanharam as diligências em território brasileiro e, bem assim, do Consulado-Geral de Portugal, no Rio de Janeiro.