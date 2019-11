PJ e ex-mulher julgados por branqueamento de capitais

Um agente da Polícia Judiciária, de 49 anos, e a ex-mulher, bancária, de 46, começam esta segunda-feira a ser julgados no Tribunal de Portimão. Respondem ambos pelo crime de branqueamento de capitais, mas a mulher está ainda acusada de abuso de confiança agravado, falsificação de documento na forma continuada, falsidade e burla informática.Com a cumplicidade do então marido, a mulher terá desviado mais de 300 mil euros a um casal norte-americano, sustenta o Ministério Público (MP). Os arguidos adquiriram um BMW de mais de 60 mil euros para lavar parte do dinheiro obtido de forma ilícita, refere a acusação, a que oteve acesso.De acordo com o MP, os 300 mil euros, que pertenciam aos norte-americanos, foram transferidos para uma conta aberta noutro banco, em nome de uma tia do inspetor, em Setúbal. Daí, o dinheiro passou para uma conta dos arguidos, numa terceira entidade bancária.A ex-bancária (foi já despedida, após procedimento disciplinar instaurado pelo banco em que trabalhava) terá ainda retirado mais alguns milhares de euros aos norte-americanos com um cartão multibanco que conseguiu obter. Os factos ocorreram entre 2010 e 2015.O casal atuou em comunhão de esforços e ainda não terá devolvido qualquer verba aos ofendidos. O BMW e 5 imóveis adquiridos pelos arguidos durante o período da investigação foram arrestados. Ambos os arguidos estão em liberdade, com termo de identidade e residência.