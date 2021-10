Em apenas três meses (de julho a outubro), a Polícia Judiciária (PJ), com o apoio da Marinha e Força Aérea, conseguiu impedir que cerca de 12 toneladas de cocaína chegassem à Península Ibérica. Esta foi a quantidade de droga recuperada em três apreensões distintas, a última das quais ocorrida no sábado, quando dois espanhóis e um peruano foram presos no meio do Atlântico (a cerca de 555 quilómetros da costa portuguesa), quando navegavam num veleiro que transportava 5,2 toneladas da mesma droga.