PJ faz buscas na Associação Comercial e Industrial de Barcelos

A Polícia Judiciária de Braga está esta quarta-feira a realizar buscas na sede da Associação Comercial e Industrial de Barcelos. Em causa as suspeitas de alegadas irregularidades com fundos comunitários para a formação profissional e a faturação de despesas fictícias. Em causa está o desvio de centenas de milhares de euros.



Desde o início desta manhã vários inspetores da PJ de Braga estão a passar a pente fino os centros de formação de Barcelos e Esposende da ACIB, assim como a sede da Associação. O objetivo desta investigação pelos crimes de fraude fiscal e fraude na obtenção de subsídios é a apreensão de documentos para a investigação que começou já em 2016 com uma denúncia anónima.





apurou que, para já, nenhum dos visados será constituído arguido.Além dos espaços da ACIB, foram feitas também três buscas domiciliárias. Um dos alvos das buscas é o Diretor do Jornal Barcelos Popular, José Santos. O atual presidente da ACIB, João Albuquerque está a acompanhar a diligência na associação.