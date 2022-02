PJ faz buscas na Câmara de Ponte de Lima

A polícia judiciária de Braga está desde o início da manhã a fazer buscas na Câmara Municipal dePponte de Lima. Um dos visados pela investigação da PJ é o autarca do CDS Vasco Ferraz.

Em causa estão, sabe a CMTV, suspeitas de favorecimento pessoal em obras particulares. Mas há outros processos em investigação, como o caso dos subsídios atribuídos pela autarquia centrista durante as Feiras Novas - as festas concelhias de Ponte de Lima.

As buscas levadas a cabo pela Brigada de Combate a Criminalidade Económica da PJ de Braga estão a ser acompanhadas por duas procuradoras do Ministério Público de ponte de lima, titulares dos vários processos em investigação.

Ao que a CMTV apurou, Vasco Ferraz ainda não é arguido, mas poderá vir a ser constituído durante o processo.



Além do presidente, Vasco Ferraz, é também visado o ex presidente, Vitor Mendes. São ao todo três inquéritos, dois em investigação pela PJ de Braga e o terceiro pela 12 Secção da procuradoria distrital Regional do Porto.

Em causa estão crimes de corrupção, fraude na obtenção de subsídio, prevaricação, peculato e eventual participação económica em negócio.