“PJ foi a minha casa e tirou fotos às cuecas”: as revelações de Matthias Schmelz

"Estou a ser crucificado por ter uma namorada de 18 anos! A Polícia [Judiciária] foi a minha casa e tirou fotos às cuecas dela". Matthias Schmelz, o milionário alemão de 58 anos investigado por orgias sexuais com menores na sua moradia de luxo no Monte Estoril, Cascais, voltou a escrever em sua defesa nas redes sociais - alegando que as imagens e vídeos apreendidos durante as buscas de dia 16 são da namorada (que engravidou quando tinha 17 anos) e ... < br />