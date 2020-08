Joacine Katar Moreira, Mariana Mortágua e dirigente da SOS Racismo ameaçadas por neonazis. PJ está a investigar

ameaças feitas por um grupo neonazi a 10 pessoas, entre as quais, três deputadas, Beatriz Gomes e Mariana Mortágua do BE e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, o dirigente do SOS Racismo, Mamadou Ba e o ativista Jonathan Costa, da Frente Unitária Antifascista, conhecidos pelo seu ativismo político antirracista e antifascistaAo que apurou o, a associação SOS Racismo recebeu um email esta terça-feira que dá um prazo de 48 horas para que estas 10 pessoas rescindam dos seus cargos políticos e abandonem "território português". No mesmo email, ao qual o CM teve acesso, o grupo ameaça que, se não for cumprida a indicação, serão tomadas medidas contra os dirigentes e respectivos familiares "de forma a garantir a segurança do povo português".O Bloco de Esquerda já contactou a Polícia Jucidiária a queixar-se do sucedido e estão a preparar uma queixa ao Ministério Público."Informe da Nova Ordem de Avis - Resistência Nacional:- Beatriz Gomes- Danilo Moreira- Joacine Katar Moreira- Mamadou Ba- Jonathan Costa- Rita Osório- Vasco Santos- Luís Lisboa- Melissa Rodrigues- Mariana MortáguaInformamos que foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e anti-racistas incluídos nesta lista, para rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português.Sendo o prazo ultrapassado, medidas serão tomadas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português. O mês de Agosto será mês da luta contra os traidores da nação e seus apoiantes. O mês de Agosto será o mês do reerguer nacionalista."